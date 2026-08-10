Hold von Jefferies & Company Inc. für Bayer-Aktie

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Bayer nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 46 Euro belassen. Analyst Michael Leuchten nahm in einer Studie am Montag kleinere Änderungen an seinen Schätzungen für den Umsatz und das operative Ergebnis (Ebitda) vor. Die Einstufung "Halten" für die Aktien bestätigte er, weil auf kurze Sicht nicht mit einer Aufspaltung des Agrarchemie- und Pharmakonzerns zu rechnen sei.

Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der Bayer-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Das Papier von Bayer gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 14:17 Uhr ging es um 1,4 Prozent auf 49,11 EUR abwärts. Somit verfügt der Anteilsschein noch über ein Abwärtsrisiko von 6,33 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Die Anzahl der bisher gehandelten Bayer-Aktien beläuft sich auf 581 935 Stück. Das Papier gewann auf Jahressicht 2026 33,1 Prozent. Am 03.11.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.08.2026 / 07:16 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.08.2026 / 07:16 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



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