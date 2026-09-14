Hold von Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) für MTU Aero Engines-Aktie

Hier sind die Resultate der gründlichen Untersuchung der MTU Aero Engines-Aktie durch Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank).

Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für MTU mit einem Kursziel von 390 Euro auf "Hold" belassen. Die wieder zugespitzte Lage in Nahost trübe die Aussichten für das Servicegeschäft in der zivilen Luftfahrt ein, schrieb George McWhirter am Freitag. Die Erholung der Flugstunden drehe eine Warteschleife.

Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der MTU Aero Engines-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Die MTU Aero Engines-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:48 Uhr 2,1 Prozent im Minus bei 336,40 EUR. Also hat der Anteilsschein noch Spielraum von 15,93 Prozent nach oben gerechnet zum festgelegten Kursziel. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 19 265 MTU Aero Engines-Aktien. Auf Jahressicht 2026 fiel die Aktie um 4,2 Prozent. MTU Aero Engines dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 29.10.2026 präsentieren.

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.09.2026 / 15:40 / GMT

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