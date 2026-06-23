Hold von Warburg Research für Brenntag SE-Aktie

Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Brenntag nach vorläufigen Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 56 Euro belassen. Das operative Ergebnis (Ebitda) des Chemikalienhändlers sei deutlich besser als von ihm und vom Markt erwartet ausgefallen, schrieb Christian Cohrs in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der angehobene Ebitda-Ausblick auf 2026 entspreche seiner Erwartung.

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Die Aktie verlor um 11:03 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,3 Prozent auf 53,04 EUR. Infolgedessen zeigt der Anteil noch ein Aufwärtspotenzial von 5,58 Prozent in Relation zum festgesetzten Kursziel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 58 202 Brenntag SE-Aktien. Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für das Brenntag SE-Papier um 10,6 Prozent aufwärts. Am 12.08.2026 werden die Q2 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.06.2026 / 08:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.