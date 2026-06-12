HOLDING Company ADMIE (IPTO) informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

HOLDING Company ADMIE (IPTO) hat am 10.06.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,10 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,080 EUR je Aktie erzielt worden.

Redaktion finanzen.at