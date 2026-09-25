HOLDING Company ADMIE (IPTO) veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

HOLDING Company ADMIE (IPTO) hat am 23.09.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS wurde auf 0,09 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,070 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at