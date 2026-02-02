Holding Nov Vek AD: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Holding Nov Vek AD hat am 30.01.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,13 EUR. Im Vorjahresquartal hatten -0,140 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 2,86 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 3,1 Millionen EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 3,2 Millionen EUR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at