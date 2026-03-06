Holding Nov Vek AD: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Holding Nov Vek AD hat am 03.03.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,06 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,050 EUR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 4,5 Millionen EUR – das entspricht einem Zuwachs von 17,99 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 3,8 Millionen EUR erwirtschaftet worden.

Holding Nov Vek AD vermeldete für das abgelaufene Gesamtjahr einen Verlust je Aktie von 0,410 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,470 EUR je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 6,06 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 12,55 Millionen EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 13,31 Millionen EUR ausgewiesen.

