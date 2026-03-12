Holding Sveta Sofia AD legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Holding Sveta Sofia AD hat am 10.03.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,22 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,170 EUR je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Holding Sveta Sofia AD in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 148,39 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 0,8 Millionen EUR im Vergleich zu 0,3 Millionen EUR im Vorjahresquartal.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,120 EUR eingefahren. Im Vorjahr waren 0,100 EUR je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 2,12 Millionen EUR gegenüber 1,70 Millionen EUR im Vorjahr ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at