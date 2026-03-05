Holding Varna AD: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Holding Varna AD hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 03.03.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Das EPS lag bei -0,14 EUR. Ein Jahr zuvor waren -0,050 EUR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 11,4 Millionen EUR – das entspricht einem Zuwachs von 93,39 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 5,9 Millionen EUR erwirtschaftet worden.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 0,660 EUR. Im Vorjahr waren 0,130 EUR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 21,27 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 52,86 Millionen EUR ausgewiesen. Im Vorjahr waren 43,59 Millionen EUR in den Büchern gestanden.

