Irish Residential Properties REIT Aktie
WKN DE: A1XEQV / ISIN: IE00BJ34P519
|
03.11.2026 15:35:23
Holding(s) in Company
|
Irish Residential Properties REIT plc (IRES)
Dissemination of a Regulatory Announcement, transmitted by EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.
View original content: EQS News
|ISIN:
|IE00BJ34P519
|Category Code:
|HOL
|TIDM:
|IRES
|LEI Code:
|635400EOPACLULRENY18
|Sequence No.:
|448461
|EQS News ID:
|2427658
|End of Announcement
|EQS News Service
|
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Irish Residential Properties REIT PLC
|
03.11.26
|Holding(s) in Company (EQS Group)
|
30.10.26
|Holding(s) in Company (EQS Group)
|
30.10.26
|Form 8.3 - Zürcher Kantonalbank: Irish Residential Properties REIT plc (EQS Group)
|
29.10.26
|Holding(s) in Company (EQS Group)
|
28.10.26
|Holding(s) in Company (EQS Group)
|
28.10.26
|Holding(s) in Company (EQS Group)
|
27.10.26
|Holding(s) in Company (EQS Group)
|
23.10.26
|Holding(s) in Company (EQS Group)
Analysen zu Irish Residential Properties REIT PLC
Aktien in diesem Artikel
|Irish Residential Properties REIT PLC
|1,29
|-0,31%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerSchwere Niederlage für Trump: Dow stärker -- ATX und DAX deutlich fester -- Asiens Börsen schlussendlich uneins
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt zeigen sich am Mittwoch deutlich in Grün. Der Dow verzeichnet einen kräftigen Zuwachs. Die Börsen in Fernost entwickelten sich zur Wochenmitte uneinheitlich.