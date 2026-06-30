Agent Aktie
WKN DE: A3EQ8C / ISIN: JP3160480004
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30.06.2026 05:30:06
Holiday industry prepares for the agentic travel agent
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