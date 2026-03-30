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30.03.2026 06:31:29
Holistic Asset Finance Group legte Quartalsergebnis vor
Holistic Asset Finance Group stellte am 27.03.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.
Auf der Umsatzseite standen 0,1 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 0,0 Millionen USD umgesetzt.
Umsatzseitig wurden 1,78 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahr hatte Holistic Asset Finance Group 0,11 Millionen USD umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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