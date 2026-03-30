Holistic Asset Finance Group legte Quartalsergebnis vor

Holistic Asset Finance Group stellte am 27.03.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Auf der Umsatzseite standen 0,1 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 0,0 Millionen USD umgesetzt.

Umsatzseitig wurden 1,78 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahr hatte Holistic Asset Finance Group 0,11 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at