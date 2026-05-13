Holistic Asset Finance Group präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Holistic Asset Finance Group hat am 11.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Auf der Umsatzseite standen 1,0 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 0,3 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at