Holistic Asset Finance Group: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Holistic Asset Finance Group hat am 12.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 452,63 Prozent auf 1,1 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 0,2 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at