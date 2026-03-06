Holley gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Holley hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 04.03.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,05 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren -0,320 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Holley hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 155,4 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 10,99 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 140,1 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 0,160 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von -0,200 USD je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 613,51 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 1,87 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 602,22 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at