Holley hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Holley hat am 07.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Holley vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,01 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,050 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite hat Holley im vergangenen Quartal 138,4 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 3,23 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Holley 134,0 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at