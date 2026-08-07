Holley legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Holley präsentierte am 05.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,02 USD gegenüber 0,090 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 3,21 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 166,7 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 172,0 Millionen USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at