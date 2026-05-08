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08.05.2026 06:31:29
Holley öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Holley hat am 06.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Das EPS lag bei 0,06 USD. Im letzten Jahr hatte Holley einen Gewinn von 0,020 USD je Aktie eingefahren.
Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 3,73 Prozent auf 147,3 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 153,0 Millionen USD gelegen.
Redaktion finanzen.at
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