Bayerische Motoren Werke Aktie
WKN DE: A0RMLQ / ISIN: US0727432066
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05.07.2026 16:02:04
Hollick gewinnt 37. BMW International Open - aktuelle Siegerbilder.
+++ Michael Hollick (RSA) triumphiert in München mit einem Gesamtscore von 18 unter Par +++ Platz zwei für seinen Landsmann Hennie du Plessis (-17) vor Bernd Wiesberger (AUT, -14) +++ Thomas Rosenmüller (GER, -11) auf Rang sechs bester Deutscher +++ Aktuelle Bilder von der Entscheidung im Golfclub München Eichenried +++Weiter zum vollständigen Artikel bei Bayerische Motorenwerke AG BMW
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