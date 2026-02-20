HollyFrontier öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

HollyFrontier hat am 18.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

HollyFrontier vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,16 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -1,140 USD je Aktie erwirtschaftet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat HollyFrontier in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,55 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 6,46 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren 6,50 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

HollyFrontier hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 3,08 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 0,910 USD je Aktie gewesen.

Der Umsatz wurde auf 26,87 Milliarden USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 6,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 28,59 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at