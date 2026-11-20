Hollywall Entertainment hat am 18.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Auf der Umsatzseite hat Hollywall Entertainment im vergangenen Quartal 0,2 Millionen USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 20,0 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Hollywall Entertainment 0,3 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at