Netflix Aktie
WKN: 552484 / ISIN: US64110L1061
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29.06.2026 22:41:10
Hollywood director gets two and a half years in prison for defrauding Netflix
He was accused of using money for a Netflix show on lavish purchases like Rolls Royces and Ferraris.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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