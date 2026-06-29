Netflix Aktie

Netflix für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 552484 / ISIN: US64110L1061

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29.06.2026 22:41:10

Hollywood director gets two and a half years in prison for defrauding Netflix

He was accused of using money for a Netflix show on lavish purchases like Rolls Royces and Ferraris.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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