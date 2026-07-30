HOLLYWOOD Aktie
ISIN: PLHOLWD00017
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30.07.2026 02:14:56
Hollywood Foreign Press Association Sues Over Takeover of Golden Globes
The press association, which owned and operated the awards show until 2023, is suing its new owner, Penske Media, claiming its purchase was fraudulent.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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