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30.07.2026 02:14:56

Hollywood Foreign Press Association Sues Over Takeover of Golden Globes

The press association, which owned and operated the awards show until 2023, is suing its new owner, Penske Media, claiming its purchase was fraudulent.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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