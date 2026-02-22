HOLLYWOOD Aktie

HOLLYWOOD für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

ISIN: PLHOLWD00017

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
22.02.2026 12:10:19

Hollywood merger threatens movie theatres just as they recover

Netflix’s plan to buy Warner Bros Discovery may squeeze theatrical releases, analysts sayWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu HOLLYWOOD S.A. Bearer Shs

mehr Nachrichten