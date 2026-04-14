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14.04.2026 07:57:00

Hollywood-Stars protestieren gegen Paramount-Übernahme

Nach der Übernahmeschlacht um Warner Bros. Discovery schlagen Hollywood-Größen Alarm. Sie fürchten um die Zukunft der Branche.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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