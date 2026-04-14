Warner Bros. Discovery Aktie
WKN DE: A3DJQZ / ISIN: US9344231041
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14.04.2026 02:39:03
Hollywood stars unite to oppose Paramount and Warner Bros Discovery merger
Stars like Emma Thompson and Ben Stiller signed an open letter against the deal, which Paramount said will ensure creators "have more avenues for their work, not fewer".Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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