HOLLYWOOD Aktie
ISIN: PLHOLWD00017
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18.04.2026 20:19:16
Hollywood Talent Giant Draws Suitors Amid Epstein Fallout
Formerly known as Wasserman, the agency that has changed its name to The Team put itself up for sale after its founder’s emails surfaced in the Epstein files.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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