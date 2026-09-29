Bros Aktie
ISIN: US1148011034
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29.09.2026 23:56:00
Hollywood’s big debt deal hits a wall of higher yields as Paramount finances Warner Bros. buyout
The Paramount financing will be a closely watched barometer of dealmaking appetite despite rising borrowing costs in 2026.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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