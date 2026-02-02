Holmen (B) Un gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Holmen (B) Un hat am 30.01.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,20 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,160 USD je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Holmen (B) Un 551,0 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 7,74 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 511,4 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 0,940 USD beziffert. Im Jahr zuvor waren 0,850 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 4,47 Prozent auf 2,25 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,15 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

