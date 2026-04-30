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30.04.2026 06:31:29
Holmen (B) Un stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Holmen (B) Un präsentierte am 28.04.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,22 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,220 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz wurde auf 598,8 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 559,6 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
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