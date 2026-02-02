Holmen Registered A: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Holmen Registered A ließ sich am 30.01.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Holmen Registered A die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS wurde auf 3,80 SEK beziffert. Ein Jahr zuvor waren 3,54 SEK je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 5,99 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 5,51 Milliarden SEK. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 5,18 Milliarden SEK.

Die Schätzungen der Analysten hatten für das Quartals-EPS bei 4,00 SEK gelegen. Beim Umsatz waren die Experten von 5,40 Milliarden SEK ausgegangen.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 18,50 SEK. Im letzten Jahr hatte Holmen Registered A einen Gewinn von 18,02 SEK je Aktie eingefahren.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 22,06 Milliarden SEK – das entspricht einem Minus von 3,09 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 22,76 Milliarden SEK in den Büchern gestanden hatten.

Insgesamt hatten Analysten für das Gesamtjahr einen Gewinn von 17,86 SEK je Aktie in Aussicht gestellt. Den Umsatz hatten sie auf 22,38 Milliarden SEK taxiert.

