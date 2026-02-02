02.02.2026 06:31:29

Holmen Registered A: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Holmen Registered A ließ sich am 30.01.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Holmen Registered A die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS wurde auf 3,80 SEK beziffert. Ein Jahr zuvor waren 3,54 SEK je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 5,99 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 5,51 Milliarden SEK. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 5,18 Milliarden SEK.

Die Schätzungen der Analysten hatten für das Quartals-EPS bei 4,00 SEK gelegen. Beim Umsatz waren die Experten von 5,40 Milliarden SEK ausgegangen.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 18,50 SEK. Im letzten Jahr hatte Holmen Registered A einen Gewinn von 18,02 SEK je Aktie eingefahren.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 22,06 Milliarden SEK – das entspricht einem Minus von 3,09 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 22,76 Milliarden SEK in den Büchern gestanden hatten.

Insgesamt hatten Analysten für das Gesamtjahr einen Gewinn von 17,86 SEK je Aktie in Aussicht gestellt. Den Umsatz hatten sie auf 22,38 Milliarden SEK taxiert.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

07:52 Bitcoin, Ether & Co. im Januar 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
07:45 Januar 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
01.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 5
01.02.26 KW 5: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
01.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 5: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX schwächer erwartet -- DAX vorbörslicher leichter -- Asiens Börsen rutschen ab
Am heimischen sowie am deutschen Aktienmarkt dürfte es zu Monatsbeginn nach abwärts gehen. In Fernost geht es zum Wochenstart deutlich nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen