Holmen Registered A: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Holmen Registered A hat am 22.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 2,60 SEK beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Holmen Registered A 6,11 SEK je Aktie verdient.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 4,95 Milliarden SEK – eine Minderung von 7,17 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 5,33 Milliarden SEK eingefahren.

Für das Jahresviertel hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 3,22 SEK gerechnet. Die Prognose für den Umsatz hatten sie auf 5,50 Milliarden SEK taxiert.

Redaktion finanzen.at