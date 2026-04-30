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30.04.2026 06:31:29
Holmen Registered A präsentierte Quartalsergebnisse
Holmen Registered A hat am 28.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Holmen Registered A hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 4,03 SEK je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 4,78 SEK je Aktie gewesen.
Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 8,37 Prozent auf 5,47 Milliarden SEK. Im Vorjahresviertel hatte Holmen Registered A 5,97 Milliarden SEK umgesetzt.
Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 4,42 SEK sowie einen Umsatz von 5,71 Milliarden SEK prognostiziert.
Redaktion finanzen.at
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