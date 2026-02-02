Holmen Registered B: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Holmen Registered B ließ sich am 30.01.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Holmen Registered B die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 3,80 SEK beziffert, während im Vorjahresquartal 3,54 SEK je Aktie in den Büchern standen.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 5,18 Milliarden SEK – eine Minderung von 5,99 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 5,51 Milliarden SEK eingefahren.

Analysten waren von einem Gewinn je Aktie von 3,97 SEK ausgegangen, während beim Umsatz davon ausgegangen worden war, dass 5,41 Milliarden SEK in den Büchern stehen werden.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 18,50 SEK, nach 18,02 SEK im Vorjahresvergleich.

Beim Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wies das Unternehmen einen Rückgang von 3,09 Prozent auf 22,06 Milliarden SEK aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 22,76 Milliarden SEK erwirtschaftet worden.

Analysten waren im Durchschnitt von einem Gewinn je Aktie von 17,91 SEK ausgegangen, während der Umsatz auf 22,39 Milliarden SEK prognostiziert worden war.

Redaktion finanzen.at