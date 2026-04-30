Holmen Registered B: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Holmen Registered B hat am 28.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 4,03 SEK. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 4,78 SEK je Aktie vermeldet.

Umsatzseitig standen 5,47 Milliarden SEK in den Büchern – ein Minus von 8,37 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Holmen Registered B 5,97 Milliarden SEK erwirtschaftet hatte.

Analysten hatten für das Quartal mit einem Gewinn je Aktie von 4,28 SEK sowie einem Umsatz von 5,67 Milliarden SEK gerechnet.

Redaktion finanzen.at