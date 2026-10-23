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23.10.2026 06:31:29
Holmen Registered B stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Holmen Registered B hat am 22.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,60 SEK, nach 6,11 SEK im Vorjahresvergleich.
Auf der Umsatzseite hat Holmen Registered B im vergangenen Quartal 4,95 Milliarden SEK verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 7,17 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Holmen Registered B 5,33 Milliarden SEK umsetzen können.
Insgesamt hatten Analysten für das abgelaufene Jahresviertel einen Gewinn von 3,20 SEK je Aktie in Aussicht gestellt. Den Umsatz hatten sie auf 5,50 Milliarden SEK geschätzt.
Redaktion finanzen.at
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