|
30.04.2026 06:31:29
Holmen Un: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Holmen Un lud am 28.04.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Holmen Un hat ein EPS von 0,22 USD vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,220 USD auf dem gleichen Niveau gelegen.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 7,00 Prozent auf 598,8 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 559,6 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!