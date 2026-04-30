Holmen Un: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Holmen Un lud am 28.04.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Holmen Un hat ein EPS von 0,22 USD vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,220 USD auf dem gleichen Niveau gelegen.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 7,00 Prozent auf 598,8 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 559,6 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at