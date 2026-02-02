Holmen Un verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Holmen Un hat am 30.01.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,20 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Holmen Un ein EPS von 0,160 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite hat Holmen Un im vergangenen Quartal 551,0 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 7,74 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Holmen Un 511,4 Millionen USD umsetzen können.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 0,940 USD gegenüber 0,850 USD im Vorjahr.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 4,47 Prozent auf 2,25 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,15 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at