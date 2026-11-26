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26.11.2026 06:31:29
Holmes Place International gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Holmes Place International ließ sich am 24.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Holmes Place International die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Das EPS wurde auf 0,13 ILS beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,070 ILS je Aktie erzielt worden.
Umsatzseitig wurden 165,9 Millionen ILS vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Holmes Place International 153,0 Millionen ILS umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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