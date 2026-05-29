Holmes Place International hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Holmes Place International hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 27.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,10 ILS. Im Vorjahresviertel waren 0,090 ILS je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal hat Holmes Place International mit einem Umsatz von insgesamt 148,6 Millionen ILS abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 143,0 Millionen ILS erwirtschaftet worden waren, um 3,93 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at