Holmes Place International veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Holmes Place International lud am 30.11.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,07 ILS ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,110 ILS je Aktie generiert.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 3,90 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 153,0 Millionen ILS, während im Vorjahreszeitraum 147,3 Millionen ILS ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at