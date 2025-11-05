Hologic stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Hologic äußerte sich am 03.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Das EPS wurde auf 0,83 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,760 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat Hologic im vergangenen Quartal 1,05 Milliarden USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 6,24 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Hologic 987,9 Millionen USD umsetzen können.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 2,49 USD beziffert. Im Vorjahr hatten 3,32 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahr hat Hologic im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 1,74 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 4,10 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 4,03 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at