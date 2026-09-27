HOLON Aktie
WKN: A0D8GF / ISIN: JP3853250003
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27.09.2026 18:13:00
Holon-Shuttles sollen 2027 Fahrgäste in Hessen autonom befördern
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