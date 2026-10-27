HOLSIN ENGINEERING CONSULTING: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

HOLSIN ENGINEERING CONSULTING hat am 24.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS lag bei 0,12 CNY. Im Vorjahresquartal hatte HOLSIN ENGINEERING CONSULTING ebenfalls ein EPS von 0,120 CNY je Aktie vermeldet.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 2,41 Milliarden CNY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 32,75 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte HOLSIN ENGINEERING CONSULTING einen Umsatz von 1,81 Milliarden CNY eingefahren.

Redaktion finanzen.at