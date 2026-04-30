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30.04.2026 06:31:29
HOLSIN ENGINEERING CONSULTING gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
HOLSIN ENGINEERING CONSULTING hat am 28.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,10 CNY, nach 0,080 CNY im Vorjahresvergleich.
HOLSIN ENGINEERING CONSULTING hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,79 Milliarden CNY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 16,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1,54 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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