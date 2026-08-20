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20.08.2026 06:31:29
HOLSIN ENGINEERING CONSULTING informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
HOLSIN ENGINEERING CONSULTING ließ sich am 19.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat HOLSIN ENGINEERING CONSULTING die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
HOLSIN ENGINEERING CONSULTING hat ein EPS von 0,10 CNY vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,100 CNY auf dem gleichen Niveau gelegen.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat HOLSIN ENGINEERING CONSULTING in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 15,35 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 2,14 Milliarden CNY im Vergleich zu 1,85 Milliarden CNY im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
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