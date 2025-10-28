HOLSIN ENGINEERING CONSULTING öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

HOLSIN ENGINEERING CONSULTING hat am 25.10.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS wurde auf 0,12 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,110 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat HOLSIN ENGINEERING CONSULTING mit einem Umsatz von insgesamt 1,81 Milliarden CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,56 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren, um 16,29 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at