Holzmann erwartet Wirtschaftswachstum im kommenden Jahr

Der Gouverneur der Oesterreichischen Nationalbank (OeNB), Robert Holzmann, gibt sich optimistisch, dass die österreichische Wirtschaft im kommenden Jahr wieder in die Wachstumsspur findet. So werde es demnächst zu einer Reallohnerhöhung und damit einhergehend zu einer Steigerung des Konsums kommen. Stützend dürften zudem höhere Investitionen und ein erwartbares Plus bei den Exporten wirken, sagte Holzmann am Freitag im Klub der Wirtschaftspublizisten.

Eine genaue Zahl zum BIP-Wachstum wollte Holzmann unter Verweis auf die anstehende Dezemberprognose der Nationalbank nicht nennen. Die Zinspolitik der Europäischen Zentralbank (EZB), die zwar inflationsdämpfend wirkte, der Wirtschaft jedoch gleichermaßen den Schwung raubte, verteidigte er Ökonom. So sei ein Rückgang des Anstiegs beim Kreditvolumen zu beobachten, was zeige, dass "die Geldpolitik funktioniert hat". Die EZB könne die Teuerung auch nur effektiv bekämpfen, wenn sie der Wirtschaft bis zu einem gewissen Grad die Dynamik entziehe. Ein "soft landing" - damit ist eine Stagnation bzw. ein leichtes Wachstum gemeint - habe man mit dem Abgleiten in die Rezession allerdings nicht geschafft, bedauerte Holzmann.

Mit Blick auf die Inflation ortet der Gouverneur durchaus positive Entwicklungen. So würden etwa die Lebensmittel- und Energiepreise schon deutlich geringer als im Vorjahr liegen. Allerdings hinke Österreich bei der Kerninflation anderen europäischen Ländern nach wie vor hinterher, was sich etwa in den Preisen für Dienstleistungen niederschlage. "Das dauert, bis es abgetragen ist."

Als Grund für die vergleichsweise hohe Inflation in Österreich führte Holzmann die für das Land spezifische Struktur der Wirtschaft an. Österreich verfüge über eine starke Industrie, zu einem großen Teil lebe es aber vom Tourismus, der sich in der Preisentwicklung viel dynamischer als andere Sparten erwiesen habe. Das schlage hierzulande vergleichsweise stärker auf den Verbraucherpreisindex (VPI) durch, da die Spartenpreise entsprechend hoch gewichtet sind. Holzmann erinnerte darüber hinaus an fiskalische Maßnahmen wie Einmalzahlungen zur Abfederung der Inflation. In dem Bereich habe sich Österreich als besonderes generöses Land erwiesen.

tpo/bel

