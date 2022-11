Holzmann (EZB) - Alles möglich bei Zinserhöhung im Dezember

Wien (Reuters) - Die Europäische Zentralbank (EZB) wird laut Österreichs Notenbankchef Robert Holzmann im Dezember die Zinsen wohl erneut anheben.

"In welchem Umfang, das wird von den Daten abhängen. Und daher ist alles möglich", sagte das EZB-Ratsmitglied am Freitag in Wien beim Klub der Wirtschaftspublizisten. Die Zinsen könnten erneut um 0,75 Prozentpunkte erhöht werden, aber auch 0,50 Punkte seien möglich. Er wisse noch nicht, wie er dann abstimmen werde, fügte Holzmann hinzu.

Die nächste Zinssitzung der EZB ist am 15. Dezember. Dann werden den Euro-Wächtern auch neue Konjunktur- und Inflationsprognosen der Notenbank-Volkswirte vorliegen.

Die EZB hat die Schlüsselzinsen im Kampf gegen die hohe Inflation zuletzt in rascher Abfolge mehrmals erhöht. Im September und im Oktober hatte sie die Sätze jeweils um kräftige 0,75 Prozentpunkte angehoben. Inzwischen liegt der Leitzins im Euro-Raum, zu dem sich Banken Geld bei der Notenbank leihen, bei 2,0 Prozent. Der an den Finanzmärkten maßgebliche Einlagenzins, den Institute für das Parken überschüssiger Gelder von der Notenbank erhalten, steht aktuell bei 1,5 Prozent.

