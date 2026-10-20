Home Bancorp Aktie
WKN DE: A0RA0F / ISIN: US43689E1073
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20.10.2026 21:58:28
Home Bancorp: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors
On its third-quarter 2026 earnings call, held on Oct. 20, 2026, Home Bancorp (NASDAQ:HBCP) announced a planned leadership transition for January 2027. Understanding how the regional lender navigates succession alongside credit quality and loan pipeline growth provides vital insight into its long-term value. Three key takeaways from the call stand out for long-term investors.
Chairman and Chief Executive Officer John Bordelon will retire as chief executive in January 2027. President Darren Guidry will step into the executive role after more than three decades at the bank, ensuring leadership continuity.
Higher foreclosed asset costs and interest reversals on nonaccrual loans (loans where interest payments are past due and no longer recognized as income) squeezed quarterly net income. Net interest income, the profit earned on loans after paying interest on deposits, still reached a record high, supported by a low total deposit cost of 1.7%.
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